2018-01-30T07:58:44+03:00
Политика

Госдеп призвал российских пилотов не рисковать при сближении в воздухе

В департаменте считают, что это позволит экипажам самолетов обеих стран избегать столкновений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Минобороны РФ опровергли факт опасного сближенияВ Минобороны РФ опровергли факт опасного сближенияФото: Олег УКЛАДОВ
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В Государственном департаменте США обратились к российским пилотам с просьбой не идти на риск при сближении с американскими военными самолетами. По мнению ведомства, такие "небезопасные действия" могут привести к столкновениям в воздухе.

Напомним, что ранее в акватории Черного моря совершили сближение самолет ВМС США P-3 Orion и российский Су-27. При этом, по заявлениям Пентагона, самолет ВС РФ пролетел всего в полутора метрах от американского судна, в связи с чем тот якобы был вынужден досрочно прекратить свою миссию.

В Минобороны России факт опасного сближения уже опровергли. подчеркнув, что пилот действовал в рамках международных правил использования воздушного пространства.

"Мы призываем РФ прекратить эти небезопасные действия, которые повышают риск просчета, опасность экипажам обеих сторон и шансы совершить столкновение в воздухе", – передает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Между тем, американские разведывательные самолеты все чаще замечают у российских границ.

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