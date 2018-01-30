Песков назвал клеветой заявление Родченкова о причастности Путина к ситуации с допингом

30 Янв. 2018 2018-01-30T13:41:44+03:00

Информатор WADA сказал в интервью немецкому телеканалу, что президент РФ знал о проблеме допинга в стране

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о том, что Владимир Путин знал о проблемах с допингом в стране.

Напомним, ранее в интервью немецкому телеканалу ARD Родченков заявил, что глава государства якобы причастен к ситуации с допингом в России.

"Это очередная клевета. Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которая могла бы восприниматься как доказательство или как намек на то, что это может быть правдой", - сказал Песков журналистам.

Напомним, в ночь на вторник, 30 января, немецкий журналист Хайо Зеппельт представил очередной фильм о допинге в России, где фигурирует запись разговора с Родченковым, при этом сам он в кадре не появлятся, слышен лишь голос.