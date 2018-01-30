Госпиталь "Врачей без границ" в Идлибе подвергся авиаудару

30 Янв. 2018 2018-01-30T13:57:39+03:00

Это уже вторая атака госпиталя за последние десять дней Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В результате бомбежки погибли пять человек, в том числе ребенок

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По госпиталю, работающему при поддержке "Врачей без границ" в сирийской провинции Идлиб, был нанесен авиаудар. Такое заявление сделали в международной организации.

Уточняется, что на здание больницы в понедельник, 29 января, было сброшено два снаряда. В результате пять человек погибли, в том числе ребенок, еще по меньшей мере шестеро пострадали. Среди тех, кто получил травмы оказались трое медицинских работников.

После бомбежки руководство госпиталя приняло решение закрыть учреждение.

Между тем, как сообщает РИА Новости, эта воздушная атака стала второй за последние десять дней. Так, 21 января снаряд упал на территорию госпиталя, повредив электрогенератор и выбив окна. Тогда работа учреждения была приостановлена на три дня.

Еще осенью 2016 года, после атак по больницам в Йемене и Сирии, "Врачи без границ" обратили к странам-членам Совета Безопасности ООН с требованием исполнить взятые обязательства по защите медицинских объектов.