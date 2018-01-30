Путин призвал участников конгресса в Сочи сплотить сирийский народ

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:20:13+03:00

По словам президента РФ, во время этого форума должно быть выработано общее видение перспектив преодоления кризиса в республике

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Президент России Владимир Путин призвал участников конгресса сирийского национального диалога выработать общее видение перспектив преодоления кризиса в республике, чтобы помочь ее гражданам "перевернуть трагическую страницу в истории".

Такое послание главы государства к участникам мероприятия зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Сочи.

"Форум призван вновь сплотить народ Сирии после почти семилетнего вооруженного конфликта, унесшего жизни сотен тысяч людей, вынудившего миллионы граждан покинуть свою родину", - говорится в тексте документа.

Путин подчеркнул, что Россия совместно и Ираном, Турцией и другими арабскими государствами пытались сделать этот конгресс наиболее представительным для обеспечения народа Сирии законным правом на определение будущего своей страны. И сейчас перед участниками форума стоит задача наметить преобразования, которые бы помогли гражданам республики чувствовать себя безопасно и комфортно в родном государстве.