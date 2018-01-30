Спецохрана для школ потребует более 100 миллиардов рублей

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:34:04+03:00

Меру обсудили в Совете Федерации в связи с громкими ЧП в российских школах

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Заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина заявила, что полное обеспечение школ специализированной охраной потребует 101 миллиардов рублей. Замминистра также отметила, что система профилактики криминальных ЧП в школах требует «перезагрузки».

«Ребенок должен иметь действительно хорошо сформированные и ни при каких обстоятельствах не распадающиеся качества, которые характеризуют его личность — это патриотизм, это нравственность и многие другие», — цитирует РИА Новости Синюгину, выступившую на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В январе в пермской школе №127 двое подростков в масках устроили поножовщину, в результате которой пострадали 15 человек. Спустя несколько дней в Улан-Удэ школьник бросил в класс коктейль Молотова, из-за чего пострадали семь человек, трое из них в реанимации.