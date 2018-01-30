Moody's улучшило кредитные рейтинги «Роснефти» и «Башнефти»

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:34:10+03:00

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Международное агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг российской нефтяной компании «Роснефть» до уровня «Ваа3» с прогнозом «стабильный». Об этом говорится в сообщении организации.

Рейтинг подконтрольной «Роснефти» компании «Башнефть» был установлен на том же уровне.

Нефтяные компании получили оценку на одну ступень ниже суверенного рейтинга РФ, что говорит об их высоком кредитном качестве, отмечают аналитики агентства. В своих обзорах Moody's неоднократно отмечало сильные позиции «Роснефти» и растущий масштаб ее бизнеса, в том числе и за границей.

Таким образом, кредитный рейтинг «Роснефти» восстановился после понижения в феврале 2015 года вслед за суверенным рейтингом страны. По мнению экспертов, текущее повышение свидетельствует о том, что высокая волатильность на нефтяном рынке и санкции не повлияли на кредитное качество компании.

В минувшую пятницу Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного», подтвердив его на уровне «Ва1».