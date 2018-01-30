Эксперт: Налог на мобильные телефоны убьет российский рынок

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:42:51+03:00

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В России «серые мобильники» объявили вне закона, теперь за их использование будут штрафовать. Однако, аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин уверен, что концепция по регулированию в РФ смартфонов по IMEI-номерам «убьет российский рынок».

«АКИТ предлагает сегодня ввести фактически налог на мобильные телефоны – вещь, которая должна, по идее, остановить серый импорт телефонов. По факту она убьет российский рынок смартфонов в силу того, что сегодня самый дешевый телефон стоит порядка 500 рублей», - заявил он в интервью телеканала «Звезда».

Кроме того, Муртазин заявил, что в случае, если что-то подобное произойдет, то рынок смартфонов «упадет минимум на треть».

Ранее стало известно, что для борьбы с серым импортом в АКИТ предложили обязать покупателей регистрировать ввозимые устройства, причем бесплатно можно будет провезти не более одного гаджета в год.