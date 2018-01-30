Авторы «Смерти Сталина» нарисовали комикс о Российской империи

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:50:28+03:00

Он будет называться «Смерть царю»

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Кажется, осознав, какой ажиотаж вызвало появление на свет картины «Смерть Сталина» французские авторы решили повторить успех и планирует выпустить комикс под названием «Смерть царю».

Роман в картинках увидит свет на английском языке в издательстве Titan Comics. В центре сюжета будет фигурировать генерал-губернатор Сергей Александрович, пятый сын Александра II. Новый комикс был анонсирован в YouTube, -сообщает телеканал "Звезда".

Напомним, Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Однако, в одном кинотеатре Москвы фильм все же показали.

Вместе с тем сын Хрущева заявил, что фильм "Смерть Сталина" - орудие информационной войны США и Англии против России.