2018-01-30T14:50:28+03:00
Общество

Авторы «Смерти Сталина» нарисовали комикс о Российской империи

Он будет называться «Смерть царю»
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Создатели "Смерти Сталина" выпустят комикс о крушении российской монархии.Создатели "Смерти Сталина" выпустят комикс о крушении российской монархии.
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Кажется, осознав, какой ажиотаж вызвало появление на свет картины «Смерть Сталина» французские авторы решили повторить успех и планирует выпустить комикс под названием «Смерть царю».

Роман в картинках увидит свет на английском языке в издательстве Titan Comics. В центре сюжета будет фигурировать генерал-губернатор Сергей Александрович, пятый сын Александра II. Новый комикс был анонсирован в YouTube, -сообщает телеканал "Звезда".

Напомним, Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Однако, в одном кинотеатре Москвы фильм все же показали.

Вместе с тем сын Хрущева заявил, что фильм "Смерть Сталина" - орудие информационной войны США и Англии против России.

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