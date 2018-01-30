В Госдепе заявили, что новые санкции могут ударить по зарубежным партнерам российского ОПК

30 Янв. 2018 2018-01-30T14:49:38+03:00

Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт

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Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что новые санкции в отношении РФ могут ударить по зарубежным партнерам российского оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщил другой представитель Госдепа, ведомство может ввести санкции в рамках раздела №231 федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По его словам, причиной попадания под ограничения могут стать «значительные транзакции» с российскими предприятиями оборонной отрасли.

Собеседник отметил, что в случае введения антироссийских санкция она в первую очередь коснутся нероссийских организаций и компаний.

Для разработки новых санкций CAATSA внешнеполитическое ведомство совместно с Минфином США ведет консультации с профильными комитетами конгресса, проводя брифинги «для введения в курс дела», передает ТАСС.

Напомним, ранее Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который попали 210 российских чиновников и бизнесменов.