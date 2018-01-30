Путин рассказал, когда ЦБ может снизить ставку

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:12:26+03:00

Президент заявил, что в связи с низким уровнем инфляции для этого есть все предпосылки

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Действующий глава государства Владимир Путин рассказал, при каких условиях Центробанк будет снижать ключевую ставку. Свое мнение он озвучил на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.

"Макроэкономическую стабильность в РФ надо продолжать укреплять. Когда россияне к ней привыкнут, ЦБ сможет снижать свою ставку", –заявил президент.

Ранее Путин заявил, что в связи с низким уровнем в инфляции в России есть предпосылки для снижения ставки по ипотеке и ключевой ставки. Напомним, средняя ставка по стране в конце 2017 года была уже меньше 10 процентов, - сообщает сетевое издание m24.ru.