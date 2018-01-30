Кандидат в президенты РФ Борис Титов заказал футболку со своим номером в «кремлевском списке» США
Кандидат в президенты РФ и бизнес-омбудсмен Борис Титов гордится тем, что попал в так называемый «кремлевский список» США. Об этом он сообщил журналистам.
Правозащитник отметил, что даже заказал майку с номером, под которым фигурирует в списке.
«Мне заказали майку с номером «32». Я горд, что я, один из кандидатов в президенты, попал в этот список», - заявил Титов.
Ранее Титов подчеркнул в интервью ТАСС, что был «несколько удивлен» попаданием в список, однако намерен продолжать свою работу, в том числе направленную на улучшения отношений с Западом.
«Был несколько удивлен - они ударили по «пианистам», играющим для всех, а не для власти, по тем, по кому обычно приличные люди не стреляют...Но, по-видимому, так им выгодно - уменьшить эффективность гражданских институтов», - добавил омбудсмен.
Ранее Конгрессу США представили список лиц, имеющих отношение к высшему российскому руководству: 114 политиков и 96 бизнесменов.