Около 11 тысяч км дорог обработали реагентами в Подмосковье за сутки

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:07:31+03:00

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Свыше одиннадцати тысяч километров дорог обработали реагентами в Подмосковье за прошедшие сутки. На трассы вывели около тысячи единиц техники. И все потому что за сутки в Московской области выпало 30% месячной нормы осадков. Коммунальные службы очистили от снега более двенадцати тысяч километров дорог.

К слову, 30 января в Подмосковье снова ожидается снегопад. Специалисты рекомендуют водителям соблюдать ПДД, не оставлять машины возле деревьев, ЛЭП и неустойчивых конструкций, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

А тем временем, за сутки из Москвы вывезено 520 тысяч кубометров снега, улицы города убирают более 11 тысяч единиц техники.