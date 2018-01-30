Мединский назвал «признанием» включение его имени в «кремлевский доклад» США

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:24:41+03:00

Министр культуры сказал, что не имеет в Штатах ни имущества, ни каких-либо интересов Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр культуры сказал, что не имеет в Штатах ни имущества, ни каких-либо интересов [видео]

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Министр культуры РФ Владимир Мединский сказал, что включение его имени в "кремлевский список" США считает признанием, которое вдохновляет на новые свершения. Об этом он сообщил на открытии читального зала Российской государственной библиотеки.

«У меня нет в США ни денег, ни имущества, ни каких-то интересов, поэтому присутствие моей фамилии в этом списке - ровно последнее, что меня в этой жизни интересует", - говорит министр культуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637306" frameborder="0"></iframe> Владимир Мединский - о внесении в санкционные списки.Евгения ГУСЕВА

Напомним, в понедельник минфин США представил конгрессу доклад со списком из 210 имен российских чиновников, бизнесменов и олигархов. Это равнозначно причислению указанной группы лиц к врагам США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Доклад подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".