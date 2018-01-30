В Пенсионном фонде сообщили сроки увеличения ежемесячных выплат льготникам
В Пенсионном фонде (ПФР) сообщили сроки увеличения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) льготникам. По данным пресс-службы ПФР, выплата вырастет на 2,5% с февраля.
Отмечается, что в настоящее время эту выплату получают более 15,4 миллиона человек, "включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан".
Ожидается, что с учетом индексации на выплату всех видов ЕДВ будет направлено 450,6 миллиарда рублей. Кроме того, на те же 2,5% будет повышен список социальных услуг, входящий в ЕДВ. Федеральные льготники могут выбирать, в какой форме — натуральной или денежной - получать социальные услуги.
Стоимость набора социальных услуг с февраля составит 1075 рублей 19 копеек в месяц.