Почти три тысяч врачей привлекли на работу в Подмосковье за два года

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:08:29+03:00

За последние два года на работу в Подмосковье были приглашены три тысячи врачей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства Московской области заявил, что за последние два года на работу в регион были приглашены три тысячи врачей и это серьезное достижение.

«В 2016 году мы привлекли 1,8 тысячи специалистов, почти одну тысячу в прошлом году, у нас до сих пор не хватает специалистов. Без главы города невозможно решить эту проблему», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что главы муниципалитетов обязаны лично контролировать решение этого вопроса, поскольку проблема комплектации медучреждений квалифицированными кадрами очень важна. Нужно следить за поиском специалистов, качеством их работы, предоставлением жилья,- сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".