Путин призвал до 2025 года отменить обучение в школах в две смены

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:23:00+03:00

Действующий глава государства и кандидат в президенты провел в Москве встречу с доверенными лицами

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Действующий президент РФ и кандидат на пост главы государства на выборах в марте 2018 года Владимир Путин призвал до 2025 полностью избавиться от необходимости обучения в две или три смены в школах.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с доверенными лицами в Гостином дворе в Москве.

Российский лидер с сожалением отметил, что в некоторых регионах дети вынуждены обучаться в школах в три смены, а в образовательных учреждениях многих субъектов все еще сохраняется вторая смена.

«И у нас стоит задача – она совершенно практическая, конкретная – к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах и закрыть эту проблему», - подчеркнул Путин.

В сентябре прошлого года Счетная Палата обнародовала отчет о выполнении федеральной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях субъектов. Согласно плану, через восемь лет все ученики будут посещать занятия только в первую смену, для чего будут построены новые школы и закрыты старые с износом здания более 50%.