Путин наградил министра иностранных дел Сербии орденом Дружбы

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:27:10+03:00

В числе награжденных также помощник президента Казахстана Нурлан Онжанов

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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и помощник президента Казахстана Нурлан Онжанов получили награды за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Россией. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что орденом Дружбы награждены также гендиректор Pirelli "Пирелли Тайр Руссия" Ди Савойя Аоста Аймоне и глава компании Lloyd's Френкель Аарон Говер.

Кроме того, в указе сообщается, что медалью Пушкина награждаются руководитель Мемориальной библиотеки князя Г.В.Голицына Кэтрин Голицына, глава Национального союза Франция-Россия-СНГ Дрюэн Марк, завкафедрой мировой литературы и культуры Российско-Армянского (Славянского) университета Лилит Меликсетян.

Подданный Великобритании Дэй Джэймс награждается медалью Ушакова за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны.