Путин назвал Родченкова "придурком", который контролируется США

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:36:05+03:00

По мнению президента РФ, у информатора WADA явные проблемы не только с законом, но и с психикой

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Президент РФ Владимир Путин считает информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова "придурком", которого просто затащили WADA, даже не убедившись, можно ли такому человеку доверять.

Так, глава государства напомнил, что сбежавшего из России химика проблемы не только с законом, но и с психическим здоровьем. Родченков сам не раз признавался, что занимался противоправной деятельностью и пытался совершить суицид.

"Его в тюрьму надо посадить. Вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией российской. <...> Нам говорят, что он работает под контролем спецслужб США и это хорошо. Для кого хорошо? Для нас плохо", - подчеркнул Путин.

Напомним, именно из-за показаний Родченкова многие россиянине были временно или пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

Накануне Спортивный арбитражный суд в Женеве начал рассмотрение апелляций наших атлетов на решение МОК. Информатор WADA не только не пришел на заседание, но даже не показал своего лица по видеосвязи.