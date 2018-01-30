Совет Европы призвал Киев активнее бороться с отмыванием денег

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:42:20+03:00

На Украине сохраняются значительные риски, связанные с коррупцией и нелегальной экономической деятельностью

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Комитет Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призвал украинские власти активнее бороться с отмыванием денег в стране и прилагать больше усилий для расследования наиболее резонансных уголовных дел.

По мнению экспертов комитета, на Украине существует сильная «политическая приверженность» борьбе с отмыванием денег. Однако для этих целей все еще необходимо разработать дополнительные юридические нормы, а также использовать более широкий круг ресурсов.

«На Украине существуют высокие риски отмывания денег из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, включающей фиктивное предпринимательство, уход от налогов и мошенничество», - говорится в отчете.

Ситуация усугубляется наличием в стране масштабной теневой экономики, добавили эксперты. Она успешно продолжает функционировать, в том числе и благодаря распространенной практике проведения финансовых операций наличными средствами.