Опрос: обеспеченные россияне пользуются интернетом намного чаще

30 Янв. 2018 2018-01-30T15:45:22+03:00

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Обеспеченные россияне пользуются интернетом намного чаще других социальных слоев — об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Согласно результатам исследования, по 40% наименее обеспеченного и бедного населения не пользуется интернетом вовсе, а 69% представителей среднего класса и 86% людей с высоким уровнем доходов заходят в сеть ежедневно.

Также социологи пришли к выводу, что в России на 5% по сравнению с 2015 годом увеличилось (до 46%) число представителей предсреднего класса — таким людям хватает на продукты и одежду, но сложно приобрести вещи длительного пользования.

Число наименее обеспеченных (тех, кому не хватает даже на продукты) сократилось за два года на 2% и составило 5% , а численность бедного населения (тех, кому хватает на продукты, но не хватает на одежду) снизилась с 25% до 22%.

Количество представителей среднего класса (не испытывающие сложностей с покупкой товаров длительного пользования) составило 23% (в 2015 году 24%), передает RT.