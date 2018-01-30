Обрушение потолка в метро Тбилиси: число пострадавших возросло до 14
Число пострадавших в результате обрушения потолка в метро Тбилиси увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось лишь об одиннадцати.
Напомним, что инцидент произошел утром во вторник, 30 января, в столице Грузии. В нижнем вестибюле станции метрополитена "Варкетили" обрушился потолок. Как оказалось, ремонтные работы здесь завершились еще в августе прошлого года. Тогда же и был установлен подвесной потолок.
Министерство внутренних дел Грузии уже возбудило дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Как сообщает Rustavi 2, на месте ЧП успел побывать и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Градоначальник пообещал найти и наказать виновных в произошедшем, а также оплатить лечение всех пострадавших за счет мэрии и Минздрава.
Сама станции будет закрыта до конца этого дня.