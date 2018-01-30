Обрушение потолка в метро Тбилиси: число пострадавших возросло до 14

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:09:24+03:00

Ранее стало известно, что по МВД Грузии возбудило дело по факту обрушения потолка в метро Тбилиси

Изменить размер текста: A A

Число пострадавших в результате обрушения потолка в метро Тбилиси увеличилось до 14 человек. Ранее сообщалось лишь об одиннадцати.

Напомним, что инцидент произошел утром во вторник, 30 января, в столице Грузии. В нижнем вестибюле станции метрополитена "Варкетили" обрушился потолок. Как оказалось, ремонтные работы здесь завершились еще в августе прошлого года. Тогда же и был установлен подвесной потолок.

Министерство внутренних дел Грузии уже возбудило дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.

Как сообщает Rustavi 2, на месте ЧП успел побывать и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Градоначальник пообещал найти и наказать виновных в произошедшем, а также оплатить лечение всех пострадавших за счет мэрии и Минздрава.

Сама станции будет закрыта до конца этого дня.