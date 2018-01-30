Борис Титов предоставил ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения в президенты

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:12:08+03:00

В поддержку бизнес-омбудсмена в 65 регионах было собрано порядка 150 тысяч автографов

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Кандидат в президенты и лидер Партии роста Борис Титов предоставил ЦИК подписи в поддержку своего выдвижения на президентских выборах в марте этого года.

В поддержку бизнес-омбудсмена в 65 регионах собрали 150 тысяч подписей, из них в Центризбирком подали максимально возможное количество — 105 тысяч.

Таким образом Титов стал третьим кандидатом, сдавшим подписи в комиссию. Ранее 315 тысяч подписей предоставили ЦИК сотрудники штаба действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. Также 105 тысяч подписей сдал кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Для регистрации в качестве кандидата самовыдвиженцы должны предоставить ЦИК не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, а претенденты от партий — минимум 100 тысяч. При этом они могут собрать в одном субъекте Федерации не более 7,5 и 2,5 тысяч подписей соответственно.

Выдвиженцы от парламентских фракций от сбора подписей освобождены. ЦИК завершит прием подписей 31 января в 18:00 мск.