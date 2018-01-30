Медведев о «кремлевском досье»: непопадание в санкционный список США — повод уволиться

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:30:47+03:00

Об этом премьер-министр РФ заявил на пресс-конференции по итогам встречи с бельгийский коллегой

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что непопадание в "кремлевский доклад" американского Минфина может стать поводом для увольнения.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем», - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

По словам премьера РФ, в докладе упоминается практически вся команда президента России Владимира Путина.

«Очевидно, абсолютно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда органов власти, существующая в нашей стране, та команда, которая была в определенный момент собрана президентом Путиным, ну и дополнена также представителями крупнейшего российского бизнеса, который, по сути, покрывает всю российскую экономику», — отметил Медведев, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на вторник, 30 января, Минфин США обнародовал "кремлевский список", в который вошли 210 представителей власти и бизнеса России.