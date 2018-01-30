Американцы разместили предзаказов на «огнемёты Маска» на 4 млн долларов

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:52:37+03:00

Маск рассказал, что понадобилась всего три часа, чтобы получить деньги за тысячу первых единиц оружия Фото: REUTERS

Для этого потребовалось всего два дня

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Компания Илона Маска The Boring Company за два дня получила предзаказов на ручные огнемёты на сумму 4 миллиона долларов. В своем твиттере Маск рассказал, что понадобилась всего три часа, чтобы получить деньги за тысячу первых единиц оружия. Новую продукцию стоимостью 500 долларов за штуку изобретатель решил выпускать на случай зомби-апокалипсиса.

Однако, шутка не зашла и уже скоро член законодательного собрания штата Калифорния Мигель Сантьяго заявил, что намерен добиться запрета продажи продукции как минимум на территории штата, -сообщает портал "Свободная пресса".

«Очень часто технологии приносят большую пользу обществу, но они не должны быть общедоступны. Мы не позволим людям ходить по улицам с оружием, боеприпасами или ездить на танках», — заявил политик.