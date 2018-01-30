30 Янв. 2018 2018-01-30T16:52:39+03:00

Турецкий генштаб опроверг использование напалма в ходе операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии Фото: REUTERS

В Анкаре подчеркивают, что стремятся избежать жертв среди мирного населения курдского кантона Африн

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Турецкая армия не использует напалм или оружие массового поражения в ходе военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом заявили в Генштабе воорженных сил республики.

«Со стороны ВВС Турции в операции «Оливковая ветвь» не используются напалм, химическое, биологическое и подобное оружие, запрещенное международными договорами. Оружие подобного типа не имеется на вооружении армии Турции», - говорится в заявлении. Отмечается, что сухопутные войска страны придерживаются аналогичных правил.

Также в генштабе подчеркнули, что всеми силами стараются избежать жертв среди мирного населения Африна, повреждения социально значимых и религиозных учреждений, а также объектов культурного наследия.

Таким образом ведомство прокомментировало сообщения сирийских курдов о том, что в боях против них турецкие военные используют напалм.

Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне 20 января. Вместе с Турцией в боях участвуют боевики «Свободной сирийской армии».