30 Янв. 2018 2018-01-30T17:20:21+03:00

Ранее премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что Европейский союз не будет поддерживать усиление антироссийских санкций

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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за "кремлевский список" и призвал Европу создать аналог документа.

В ночь на вторник, 30 января, Минфин США опубликовал "кремлевское досье", в которое попали практически все представители российской госвласти и крупные бизнесмены — всего 210 человек. Доклад составили в рамках выполнения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

«Искренняя признательность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что санкционное давление на Россию становится все более сильным.

«И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важность уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств», - добавил Порошенко.

При этом ранее премьер Бельгии Шарль Мишель заявил, что ЕС не будет поддерживать усиление санкций против РФ.