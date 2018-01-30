Школьники потушили Вечный огонь в Кашире
Хулиганов сейчас ищут
Личность хулиганов устанавливаетсяФото: скриншот видео
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В Кашире разыскиваются школьники, которые потушили Вечный огонь на Аллее Славы. Их хулиганское поведение попала на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что трое несовершеннолетних сначала помогали дворникам чистить снег у мемориала, а когда коммунальщики разошлись, подростки начали развлекать себя прыжками через Вечный огонь, бросать в него снежки и в результате потушили пламя. Осознав, что натворили, школьники
Сбежали, а газ начал распространяться по территории Аллеи Славы.
Личность хулиганов устанавливается. Не исключено, что против них будет возбуждено административное производство, сообщает телеканал «360».