Школьники потушили Вечный огонь в Кашире

30 Янв. 2018 2018-01-30T17:31:04+03:00

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В Кашире разыскиваются школьники, которые потушили Вечный огонь на Аллее Славы. Их хулиганское поведение попала на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что трое несовершеннолетних сначала помогали дворникам чистить снег у мемориала, а когда коммунальщики разошлись, подростки начали развлекать себя прыжками через Вечный огонь, бросать в него снежки и в результате потушили пламя. Осознав, что натворили, школьники

Сбежали, а газ начал распространяться по территории Аллеи Славы.

Личность хулиганов устанавливается. Не исключено, что против них будет возбуждено административное производство, сообщает телеканал «360».