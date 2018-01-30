Украинский вице-премьер предложил разработать новый закон о государственном языке

30 Янв. 2018 2018-01-30T18:04:08+03:00

По мнению Вячеслава Кириенко, в 2018 году необходимо усилить национальную идентичность украинцев

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил разработать новый закон о государственном язык.

«Год столетия независимости просто необходимо использовать для усиления политики украинской идентичности и принять меры, которые сделают невозможным реванш прокремлёвских сил», — написал Кириленко в блоге на сайте «Украинской правды».

Он отметил, что закон 2012 года об основах государственной языковой политики стоит отменить. Этот документ предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в половине регионов Украины.

В 2014 года Верховная рада признала закон утратившим силу, с чем не согласились на юго-востоке страны. После этого исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов не стал подписывать это решение Рады.

Ранее представители националистической партии «Свобода» провели митинг, требуя признать неконституционным закон об основах государственной языковой политики.