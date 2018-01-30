Александр Овечкин стал доверенным лицом Путина на президентских выборах
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин попал в третий список доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на новый срок на выборах в марте этого года.
Во вторник Ценризбирком зарегистрировал третий список доверенных лиц Путина, в который вошли 62 человека, в том числе актеры, спортсмены и общественные деятели.
Ранее ЦИК уже зарегистрировал в этом качестве 259 человек, а чуть позже к ним был добавлен еще один список из 159 доверенных лиц российского лидера.
Всего кандидат в президенты имеет право зарегистрировать до 600 доверенных лиц.
Напомним, в начале ноября 2017 года Овечкин анонсировал создание общественного движения Putin Team – «Команда Путина». По словам хоккеиста, оно призвано объединить всех сторонников Путина, чтобы «показать сильную и сплоченную Россию».
С 2005 года Овечкин проживает в США, где выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и является капитаном команды.