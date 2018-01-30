Немецкий бизнес отверг новые экономические санкции против России

30 Янв. 2018 2018-01-30T18:28:19+03:00

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Восточный комитет немецкой экономики выразил протест против потенциально возможных новых санкций в адрес России.

«Они только уводят от переговоров, усиливают раскол между сторонами и вызывают тревогу и компаний, создают непредсказуемые риски для экономики», - цитирует РИА Новости Бюхеля.

Администрация США пока не собирается вводить новые экономические меры против России. Бюхеле надеется, что теперь США будет теснее взаимодействовать с ЕС по вопросу санкций.

Напомним, об угрозе новых санкций заговорили после публикации «кремлевского доклада». Минфин США в рамках закона о противодействии «врагам народа» подготовил список из 210 российских предпринимателей, олигархов и чиновников. Сенатор Франц Клинцевич назвал его новым элементом конкурентной борьбы и ударом по партнерам России.