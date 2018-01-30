30 Янв. 2018 2018-01-30T18:47:52+03:00

Главный лоббист Volkswagen отстранен из-за скандала с опытами над людьми и животными Фото: производителя

Томас Штег взял на себя всю ответственность за произошедшее, подчеркнули в руководстве немецкого концерна

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Директор по связям с общественностью немецкого концерна Volkswagen Томас Штег был временно отстранен от работы на фоне скандала, связанного с финансированием опытов над людьми и животными.

Отстранение продлится вплоть до окончания расследования вокруг указанных неэтичных экспериментов.

«Штег взял на себя полную ответственность, и я это уважаю», - заявил директор VW Маттиас Мюллер.

Ранее СМИ сообщили, что немецкие автоконцерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали эксперименты на людях, проводившихся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

В ходе опытов здоровые люди добровольно подвергались воздействию различных концентраций токсичного диоксида азота, который входит в состав выхлопных газов дизельных двигателей. После этого они направлялись на медицинское обследование.

Также тесты проводились на обезьянах с целью доказать меньшую токсичность современных дизельных двигателей благодаря новейшим системам очистки.