Главный лоббист Volkswagen отстранен из-за скандала с опытами над людьми и животными
Директор по связям с общественностью немецкого концерна Volkswagen Томас Штег был временно отстранен от работы на фоне скандала, связанного с финансированием опытов над людьми и животными.
Отстранение продлится вплоть до окончания расследования вокруг указанных неэтичных экспериментов.
«Штег взял на себя полную ответственность, и я это уважаю», - заявил директор VW Маттиас Мюллер.
Ранее СМИ сообщили, что немецкие автоконцерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали эксперименты на людях, проводившихся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).
В ходе опытов здоровые люди добровольно подвергались воздействию различных концентраций токсичного диоксида азота, который входит в состав выхлопных газов дизельных двигателей. После этого они направлялись на медицинское обследование.
Также тесты проводились на обезьянах с целью доказать меньшую токсичность современных дизельных двигателей благодаря новейшим системам очистки.