Защита Мисюриной оспорила обвинительный приговор
Только вчера защитники врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года за смерть пациента, получили на руки копию приговора. А уже сегодня 30 января 2018 года официальный документ - апелляционная жалоба поступила в секретариат Черемушкинского суда.
Теперь сотрудники обязаны подготовить документы для передачи материалов дела в Московский городской суд.
Как сообщил вчера первый зампред мэра Леонид Печатников, самые известные адвокаты возьмутся за защиту Елены Мисюриной. Так же к апелляционной жалобе будут приложены заключения ведущих специалистов Москвы в области гематологии.
Ранее СК России отреагировал на критику по приговору Мисюриной.
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