Защита Мисюриной оспорила обвинительный приговор

30 Янв. 2018 2018-01-30T18:59:03+03:00

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Только вчера защитники врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года за смерть пациента, получили на руки копию приговора. А уже сегодня 30 января 2018 года официальный документ - апелляционная жалоба поступила в секретариат Черемушкинского суда.

Теперь сотрудники обязаны подготовить документы для передачи материалов дела в Московский городской суд.

Как сообщил вчера первый зампред мэра Леонид Печатников, самые известные адвокаты возьмутся за защиту Елены Мисюриной. Так же к апелляционной жалобе будут приложены заключения ведущих специалистов Москвы в области гематологии.

Ранее СК России отреагировал на критику по приговору Мисюриной.

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