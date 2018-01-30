В Москве рейсовый автобус наехал на ограждение у станции метро «Сходненская»

30 Янв. 2018 2018-01-30T19:04:57+03:00

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Рейсовый автобус наехал на дорожное ограждение возле станции метро «Сходненская» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 14:15 мск в районе дома 1 по улице Героев Панфиловцев автобус 212 маршрута наехал на дорожное ограждение. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По предварительным данным, причиной аварии стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Фото: vk.com/moskva_szao

Во вторник экстренные службы столицы распространили предупреждение в связи с сильным снегопадом. Московское управление ГИБДД призывает водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резкого торможения. Пешеходам рекомендуется использовать одежду со светоотражающими элементами и переходить проезжую часть строго в отведенных для этого местах.