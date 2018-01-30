Вашингтон представит обновленную ядерную доктрину 2 февраля

30 Янв. 2018 2018-01-30T19:37:15+03:00

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Американские военные представят новую версию ядерной доктрины страны 2 февраля. Об этом сообщил журналистам зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва.

«Мы идем по графику обнародования пересмотренной ядерной доктрины 2 февраля», - цитирует генерала ТАСС.

Президент США Дональд Трамп распорядился о подготовке обновленной ядерной доктрины 27 января минувшего года. Несекретная часть документа занимает 64 страницы.

Ранее СМИ опубликовали проект доктрины. В тексте утверждается, что США оставляют за собой право применять ядерное оружие при «чрезвычайных обстоятельствах», в том числе в случае неядерного нападения. При этом подчеркивается, что Вашингтон «не желает относиться к России и Китаю как к противнику», стремясь выстроить с этими странами стабильные отношения.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на доклад бюджетного бюро Конгресса США, что модернизация американского ядерного арсенала обойдется в 1,2 трлн долларов.