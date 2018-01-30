30 Янв. 2018 2018-01-30T20:35:55+03:00

В ФРГ оценили убытки России и ЕС от взаимных экономических санкций Фото: REUTERS

Европа платит высокую цену за конфликт, ответственность за который лежит на политиках

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Сумма убытков от введенных в 2014 году взаимных экономических санкций Евросоюза и России превысила 100 млрд евро. Об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

«Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% — на счет экономики ЕС. Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем», - уточнил Бюхеле.

По его словам, работающий в РФ немецкий бизнес рассчитывает, что в конечно итоге будут предприняты конкретные политические инициативы по деэскалации дипломатического конфликта вокруг Украины и статуса Крыма.

Ранее американскому Конгрессу представили так называемый «кремлевский список» из более чем 200 российских высших должностных лиц и крупнейших предпринимателей. В Минфине США подтвердили, что возьмут документ за основу дальнейшей санкционной политики против Москвы.

Однако в ЕС отказались поддержать дальнейшие ограничения в отношении РФ.