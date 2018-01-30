Путин: Армия РФ одна из лучших в мире по уровню оснащения
Российская армия является одной из лучших в мире по уровню оснащения. Такое мнение выразил президент РФ, выступая на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.
По мнению главы государства, по ряду систем вооружения Россия не имеет себе равных. При этом ход военной операции в Сирии показал традиционную надежность и эффективность продукции отечественного ВПК.
Достигнутые в Сирии успехи свидетельствуют о боеспособном состоянии армии, подчеркнул Путин.
«Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота», - добавил президент.
Напомним, в декабре прошлого года Путин распорядился вывести из Сирии значительную часть российского контингента, который с сентября 2015 года оказывал Дамаску помощь в борьбе с террористическими формированиями.
При поддержке российских военных удалось нанести поражение силам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).