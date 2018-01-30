30 Янв. 2018 2018-01-30T21:00:51+03:00

Путин: Армия РФ одна из лучших в мире по уровню оснащения Фото: Александр КОЦ

По мнению главы государства, некоторые российские системы вооружения не имеют себе равных

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Российская армия является одной из лучших в мире по уровню оснащения. Такое мнение выразил президент РФ, выступая на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.

По мнению главы государства, по ряду систем вооружения Россия не имеет себе равных. При этом ход военной операции в Сирии показал традиционную надежность и эффективность продукции отечественного ВПК.

Достигнутые в Сирии успехи свидетельствуют о боеспособном состоянии армии, подчеркнул Путин.

«Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота», - добавил президент.

Напомним, в декабре прошлого года Путин распорядился вывести из Сирии значительную часть российского контингента, который с сентября 2015 года оказывал Дамаску помощь в борьбе с террористическими формированиями.

При поддержке российских военных удалось нанести поражение силам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ).