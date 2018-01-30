Еврокомиссия приняла к сведению опубликованный США «кремлевский доклад»

30 Янв. 2018 2018-01-30T21:26:56+03:00

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Еврокомиссия приняла к сведению так называемый «кремлевский доклад», представленный в Конгрессе США. Об этом сообщил представитель ЕК.

«Мы принимаем к сведению этот отчёт», - цитирует представителя агентство РИА Новости.

При этом в ЕК подчеркнули, что сам по себе документ не является санкционным списком.

Ранее в Конгрессе США представили «кремлевский доклад» - список из 114 высших российских должностных лиц, а также 96 крупнейших предпринимателей. Глава американского Минфина Стивен Мнучин уже подтвердил, что документ послужит основой для будущих санкционных решений Вашингтона. По его словам, перед этим будет рассекречена закрытая часть доклада, в которой более сотни страниц.

В то же время премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил в ходе встречи с российским коллегой Дмитрием Медведевым, что Евросоюз не намерен поддерживать дальнейшее ужесточение экономических ограничений в отношении Москвы.