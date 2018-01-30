Глава Минфина США назвал сроки введения санкций по следам «кремлевского доклада»

30 Янв. 2018 2018-01-30T21:44:15+03:00

По словам Стивена Мнучина, работа по новым ограничительным мерам буде завершена в течение нескольких месяцев

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В Министерстве финансов США назвали сроки введения новых санкций по следам представленного ранее так называемого «кремлевского доклада». С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Стивен Мнучин.

По его словам, очередные санкционные решения будут приняты уже в ближайшее время.

«Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может, и месяц», - заявил Мнучин на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США.

Министр отметил, что между Москвой и Вашингтоном существуют проблемы, которые США намерены решать и решают при помощи экономических ограничений.

Ранее в Конгрессе представили «кремлевский доклад»: список из более чем 200 российских высших должностных лиц и крупнейших предпринимателей. Глава Минфина США подтвердил, что документ ляжет в основу работы ведомства по новым санкциям в отношении Москвы.