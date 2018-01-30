2018-01-30T21:44:15+03:00
В мире

Глава Минфина США назвал сроки введения санкций по следам «кремлевского доклада»

По словам Стивена Мнучина, работа по новым ограничительным мерам буде завершена в течение нескольких месяцев
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments108
Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Министерстве финансов США назвали сроки введения новых санкций по следам представленного ранее так называемого «кремлевского доклада». С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Стивен Мнучин.

По его словам, очередные санкционные решения будут приняты уже в ближайшее время.

«Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может, и месяц», - заявил Мнучин на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США.

Министр отметил, что между Москвой и Вашингтоном существуют проблемы, которые США намерены решать и решают при помощи экономических ограничений.

Ранее в Конгрессе представили «кремлевский доклад»: список из более чем 200 российских высших должностных лиц и крупнейших предпринимателей. Глава Минфина США подтвердил, что документ ляжет в основу работы ведомства по новым санкциям в отношении Москвы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Правительственная комиссия поддержала идею Яровой о создании реестра детских лагерей
В Калифорнии при падении вертолета на жилой дом погибли три человека
Facebook запретит рекламу криптовалют и бинарных опционов
МИД Британии запретил кормить мышелова ведомства кота Палмерстона
Лаврентьев подвел основные итоги конгресса нацдиалога Сирии в Сочи
Трамп отменил закрытие тюрьмы в Гуантанамо
Глава СПЧ извинился за драку Шевченко и Сванидзе в эфире радио "Комсомольская правда"
Трамп назвал Китай и Россию главными соперниками США
Погода в Москве на 31 января 2018 года: ожидается метель
Павел Майков, сыгравший Пчёлу в «Бригаде», назвал сериал преступлением перед Россией
Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи сделал шаг к новой Конституции Сирии
Трамп: Коалиция США освободила Ирак и Сирию от ИГ*
Премьер Бельгии: Евросоюз не поддержит антироссийские санкции США
В Киеве улицу Московскую хотят переименовать в честь «героя» АТО
Новак: Санкции США не принесут пользы ни американским компаниям, ни мировой экономике
В стычках демонстрантов с полицией в Каталонии пострадали 13 человек
В Черное море вошел британский ракетный эсминец с «Томагавками»
Виновник ложной тревоги на Гавайях уволен, его начальник подал в отставку
Госдепартамент США назвал главную цель санкций против России