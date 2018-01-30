2018-01-30T22:05:06+03:00
В мире

Президент Польши подписал закон, запрещающий магазинам торговать в воскресенье

Норма будет постепенно введена в действие с переходным периодом в 2018-2020 годах
Денис СУХОВ
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Президент Польши Анджей ДудаПрезидент Польши Анджей ДудаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник закон, запрещающий магазинам торговать по воскресеньям. Ранее документ был принят в Сейме 254 голосами против 156.

По мнению главы государства, закон положительно скажется на семейной жизни поляков, которые вынуждены работать по воскресеньям.

«Для всех, кто работает в воскресенье, это не день, который можно провести со своими семьями», - отметил Дуда.

Президент выразил уверенность, что закон является возвращением к нормальному порядку вещей, так как практика отказа от торговли по воскресеньям существует во многих странах Евросоюза.

Ожидается, что нововведение не станет потрясением для поляков, так как вводится постепенно: с марта этого года магазины смогут работать в первое и последнее воскресенье месяца, в 2019-го только в последнее, а с 2020 года запрет вступит в полную силу.

Кроме того, норма содержит исключения: она не распространяется на интернет магазины и торговые точки на автозаправочных станциях.

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