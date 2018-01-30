Президент Польши подписал закон, запрещающий магазинам торговать в воскресенье
Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник закон, запрещающий магазинам торговать по воскресеньям. Ранее документ был принят в Сейме 254 голосами против 156.
По мнению главы государства, закон положительно скажется на семейной жизни поляков, которые вынуждены работать по воскресеньям.
«Для всех, кто работает в воскресенье, это не день, который можно провести со своими семьями», - отметил Дуда.
Президент выразил уверенность, что закон является возвращением к нормальному порядку вещей, так как практика отказа от торговли по воскресеньям существует во многих странах Евросоюза.
Ожидается, что нововведение не станет потрясением для поляков, так как вводится постепенно: с марта этого года магазины смогут работать в первое и последнее воскресенье месяца, в 2019-го только в последнее, а с 2020 года запрет вступит в полную силу.
Кроме того, норма содержит исключения: она не распространяется на интернет магазины и торговые точки на автозаправочных станциях.