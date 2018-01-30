В Госдуме предложили не лишать свободы за коррупцию в IT-сфере
На рассмотрение Государственной Думы предложен законопроект, заменяющий лишение свободы за коррупционные преступления и мошенничество с IT-сфере на принудительные работы.
Инициативу внесла зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам , депутат от фракции «Единая Россия» Ирина Гусева. По ее мнению, поправки снизят число осужденных, находящихся в местах заключения, и издержки государства на их содержание.
«Принятие закона будет способствовать снижению численности осужденных за указанные преступления, находящихся в местах лишения свободы и под арестом», - говорится в пояснительной записке к проекту.
Среди преимуществ законопроекта отмечается возможное увеличение доходов бюджета за счет удержания в пользу государства части зарплаты осужденных на принудительные работы.
Депутат отмечает, что расходы на уголовно-исполнительную систему выросли на 65,8% - в 2018 году они составят 218,8 млрд рублей.