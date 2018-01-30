2018-01-30T22:31:36+03:00
Политика

В Госдуме предложили не лишать свободы за коррупцию в IT-сфере

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, в целях экономии бюджетных средств тюремное заключение следует заменить на принудительные работы
Денис СУХОВ
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В Госдуме предложили не лишать свободы за коррупцию в IT-сфереВ Госдуме предложили не лишать свободы за коррупцию в IT-сфереФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На рассмотрение Государственной Думы предложен законопроект, заменяющий лишение свободы за коррупционные преступления и мошенничество с IT-сфере на принудительные работы.

Инициативу внесла зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам , депутат от фракции «Единая Россия» Ирина Гусева. По ее мнению, поправки снизят число осужденных, находящихся в местах заключения, и издержки государства на их содержание.

«Принятие закона будет способствовать снижению численности осужденных за указанные преступления, находящихся в местах лишения свободы и под арестом», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Среди преимуществ законопроекта отмечается возможное увеличение доходов бюджета за счет удержания в пользу государства части зарплаты осужденных на принудительные работы.

Депутат отмечает, что расходы на уголовно-исполнительную систему выросли на 65,8% - в 2018 году они составят 218,8 млрд рублей.

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