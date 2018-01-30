2018-01-30T22:54:17+03:00
В мире

СМИ: В Калифорнии найден мертвым актер из популярного сериала «Хор» Марк Саллинг

Ранее артист признал себя виновным в хранении детской порнографии, ему грозило тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет
Денис СУХОВ
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Американский актер и музыкант Марк СаллингАмериканский актер и музыкант Марк СаллингФото: REUTERS
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Американский актер и музыкант Марк Саллинг, звезда телесериала «Хор», был обнаружен мертвым в районе Санленд в штате Калифорния. По предварительным данным, артист покончил с собой.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, тело 35-летнего Саллинга обнаружили у реки вблизи его дома.

Ранее Саллинг признал себя виновным в хранении детской порнографии, актеру грозило от четырех до семи лет тюремного заключения. Ожидалось, что суд вынесет ему приговор в марте этого года.

Портал сообщает, что артист уже пытался свести счеты с жизнью в августе 2017 года, однако представители Саллинга это отрицали.

Саллинг исполнил одну из главных ролей в популярном телесериале «Хор» (2009-2015), кроме того он снялся в фильме «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996). В 2008 и 2010 годах актер записал два сольных музыкальных альбома.

Ранее от передозировки наркотиками скончался другой актер из «Хора» - Кори Монтейт.

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