2018-01-31T02:54:14+03:00
В мире

Виновник ложной тревоги на Гавайях уволен, его начальник подал в отставку

Сотрудник службы ЧС, разославший СМС о ракетной угрозе, сам верил, что штат в опасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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13 января жители Гавайев получили СМС, в котором говорилось, что в сторону Гавайских островов якобы летит баллистическая ракета13 января жители Гавайев получили СМС, в котором говорилось, что в сторону Гавайских островов якобы летит баллистическая ракетаФото: REUTERS
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Сотрудник региональной службы ЧС, разославший жителям штата Гавайи ложное оповещение о ракетной угрозе, уволен. Вместе с ним решил уйти в отставку глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги, который взял на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, 13 января жители островов получили пугающие СМС, в которых говорилось, что на Гавайи летит ракета, и настоятельно рекомендовалось «немедленно искать убежище». В рассылке подчеркивалось, что это не учения. Разумеется, люди испугались.

«Немедленно ищите убежище. Это не учения», - в частности, гласит СМС-сообщение Фото: REUTERS

«Немедленно ищите убежище. Это не учения», - в частности, гласит СМС-сообщениеФото: REUTERS

Как сообщает Hawaii News Now, расследовавшая инцидент комиссия выяснила, что виновник ложной тревоги неправильно понял сообщение об учебной тревоге, принял ее за настоящую, и искренне верил, что штату угрожает опасность. Отмечается, что до этого он уже дважды принимал учения за реальную угрозу.

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