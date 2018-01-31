Виновник ложной тревоги на Гавайях уволен, его начальник подал в отставку
Сотрудник региональной службы ЧС, разославший жителям штата Гавайи ложное оповещение о ракетной угрозе, уволен. Вместе с ним решил уйти в отставку глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Верн Мияги, который взял на себя ответственность за произошедшее.
Напомним, 13 января жители островов получили пугающие СМС, в которых говорилось, что на Гавайи летит ракета, и настоятельно рекомендовалось «немедленно искать убежище». В рассылке подчеркивалось, что это не учения. Разумеется, люди испугались.
«Немедленно ищите убежище. Это не учения», - в частности, гласит СМС-сообщениеФото: REUTERS
Как сообщает Hawaii News Now, расследовавшая инцидент комиссия выяснила, что виновник ложной тревоги неправильно понял сообщение об учебной тревоге, принял ее за настоящую, и искренне верил, что штату угрожает опасность. Отмечается, что до этого он уже дважды принимал учения за реальную угрозу.