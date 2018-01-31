2018-01-31T03:47:17+03:00
В мире

В Черное море вошел британский ракетный эсминец с «Томагавками»

Корабль Королевского ВМФ «Данкан» в сопровождении турецкого фрегата прошел через пролив Босфор [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании "Данкан" вошел в акваторию Черного моряРакетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании "Данкан" вошел в акваторию Черного моряФото: Twitter.com
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Во вторник, 30 января, в акваторию Черного моря вошел очередной военный корабль НАТО – британский ракетный эсминец «Данкан», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом сообщило Объединенное военно-морское командование (MАRCOM) Североатлантического альянса.

Эсминец Королевского ВМФ Великобритании сопровождает турецкий фрегат «Газиантеп». Сообщение пресс-службы MАRCOM в Twitter проиллюстрировано снимками прохождения судов через пролив Босфор. Корабли идут вдоль западного побережья Черного моря в северном направлении.

Объединенное военно-морское командование (MАRCOM) альянса сообщило, что ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании "Данкан" вошел в акваторию Черного моря Фото: Twitter.com

Объединенное военно-морское командование (MАRCOM) альянса сообщило, что ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании "Данкан" вошел в акваторию Черного моряФото: Twitter.com

Ранее, 24 января, в Черное море вошел разведывательный корабль британского ВМФ «Энтерпрайз», напоминает Интерфакс.

Стоит отметить, что военные суда США и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море, но с началом кризиса на востоке Украины их «визиты» участились. По конвенции Монтре от 1936 года находиться дольше 21 суток им там не положено.

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