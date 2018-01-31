В стычках демонстрантов с полицией в Каталонии пострадали 13 человек

31 Янв. 2018 2018-01-31T04:17:54+03:00

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В стычках демонстрантов с полицией в Барселоне, где у стен регионального парламента проходил митинг в поддержку бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, пострадали не менее 13 человек.

Причем, как сообщает газета La Vanguardia, большинство раненых – сотрудники правоохранительных органов. Беспорядки начались после того, как участники акции прорвали полицейский кордон и пытались ворваться в здание.

В акции участвовали около 1,2 тысячи сторонников независимости автономии. Люди скандировали: «Свободу политическим заключенным», «Пучдемон – наш председатель» и «Вон отсюда, испанское правосудие».

Напомним, председатель каталонского парламента выдвинул кандидатуру бежавшего в Бельгию каталонского лидера на пост главы женералитета, однако Конституционный суд Испании запретил Карлесу Пучдемону вступить в эту должность дистанционно в случае победы на выборах. Между тем, ордер на его арест всё ещё действителен.