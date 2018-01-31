Новак: Санкции США не принесут пользы ни американским компаниям, ни мировой экономике

31 Янв. 2018 2018-01-31T04:38:45+03:00

Глава Минэнерго России считает, что нужно не создавать проблемы для бизнеса, а объединять усилия

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Очередные антироссийские санкции Соединенных Штатов не принесут пользы никому – ни американским компаниям, ни мировой экономике, ограничения лишь подрывают основу международного сотрудничества, считает министр энергетики России Александр Новак.

«Уверен, что это не на пользу ни американским компаниям, ни в целом мировой экономике, потому что наши державы являются крупнейшими в области энергетики. Совместными усилиями мы могли бы сделать гораздо больше для отрасли», - сказал он журналистам.

Министр отметил, что «все санкции, помимо политических мотивов, нацелены на то, чтобы создать препятствия для бизнеса, а значит – ограничивают свободную конкуренцию на рынке», передает ТАСС.

Ранее в госдепартаменте США назвали главную цель санкций против России. По словам представителя госдепа, Вашингтон стремится пресечь поступление денег в Москву от зарубежных сделок в оборонной сфере.

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