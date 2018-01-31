В Киеве улицу Московскую хотят переименовать в честь «героя» АТО
Киевские власти в рамках так называемой «декоммунизации» собираются переименовать улицу Московскую в честь участника боевых действий в Донбассе, «героя» АТО Дмитрия Годзенко.
Как говорится в сообщении пресс-службы мэрии украинской столицы, 30 января «на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева».
Уточняется, что в эту волну переименований новые названия могут получить еще 13 столичных улиц. В частности, проспект Героев Сталинграда станет проспектом Владимира Ивасюка (в честь украинского композитора и исполнителя), а улица Гайдара – улицей семьи Праховых, киевских меценатов.
Кстати, из-за закона о декоммунизации поменяла название и украинская «Комсомольская правда», с 12 января 2016 года газета называется «КП» в Украине».
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