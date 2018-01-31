2018-01-31T08:10:01+03:00
В мире

Трамп отменил закрытие тюрьмы в Гуантанамо

Лагерь для обвиняемых в терроризме преступников продолжит функционировать и принимать новых заключенных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На январь прошлого года в спецтюрьме оставался еще 41 человекНа январь прошлого года в спецтюрьме оставался еще 41 человек
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий постановление предыдущей администрации Барака Обама о закрытии тюрьмы Гуантанамо на арендованной американцами кубинской базе. Так, лагерь для лиц, обвиняемых в терроризме, продолжит функционировать и принимать новых заключенных.

"В прошлом мы по глупости освободили сотни опасных террористов только для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя, в том числе лидера ИГ (запрещена в РФ) Аль-Багдади. Так что сегодня я сдержал еще одно обещание", - приводит пресс-служба Белого дома слова Трампа из текста обращения к конгрессу "О положении страны".

Глава государства также призвал законодательный орган обеспечить сохранение за США полномочий по задержанию террористов в любой точке мира.

Напомним, что Обама так и не успел закрыть "позор Америки" Гуантанамо. К январю 2017 года из тюрьмы были вывезены 196 заключенных и оставался еще 41 человек. Однако после своей инаугурации Трамп ввел запрет на перевод узников Гуантанамо в другие учреждения.

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