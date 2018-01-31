Автобус врезался в фонарный столб в Москве: пострадал один человек
Авария с участием рейсового автобуса произошла в среду, 31 января, на юго-западе Москвы. Пассажирское транспортное средство, следовавшее в центр города, врезалось в фонарный столб. В результате инцидента пострадала женщина. Такое заявление сделали в столичных экстренных службах.
"На улице Косыгина рейсовый автобус, следовавший в сторону центра, столкнулся с мачтой городского освещения, пострадала женщина", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Между тем, известно, что всего в салоне транспортного средства находились 30 пассажиров. Движение в этом районе затруднено. В Мосгортрансе заявили, что причиной ДТП стали плохие погодные условия.
Ранее в этот же день еще один рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение на Ленинградском шоссе, в результате чего пострадали 12 человек.
Напомним, что в среду на Москву обрушился рекордный снегопад. Еще утром 31 января высота сугробов около метеостанции ВДНХ составляла 38 см.