2018-01-31T15:00:30+03:00
Общество

СК объявил в розыск вероятного вербовщика ИГ*, уехавшего в Сирию

По факту участия молодого россиянина в террористической деятельности возбуждено уголовное дело
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По версии следствия, молодой человек покинул Россию не позднее июня 2015 годаПо версии следствия, молодой человек покинул Россию не позднее июня 2015 годаФото: Архив "КП"
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Главное следственное управление СК РФ по Москве объявило в розыск россиянина 1996 года рождения, который подозревается в участии в деятельности террористической организации. По результатам доследственной проверки в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Следствию известно, что не позднее июня 2015 года молодой человек покинул страну и выехал на территорию Сирии, где, вероятно, вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГ. По версии следствия, в исламистской группировке он принял на себя роль вербовщика, который склоняет других лиц, проживающих в РФ, присоединиться к боевикам.

Россиянин 1996 года рождения объявлен в федеральный розыск. Фото: телеграм-канал СК РФ по МО

Россиянин 1996 года рождения объявлен в федеральный розыск. Фото: телеграм-канал СК РФ по МО

"В настоящее время подозреваемый находится в федеральном розыске. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

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