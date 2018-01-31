2018-01-31T15:06:13+03:00
Общество

Совет Федерации приравнял волонтеров к добровольцам

Сенаторы приняли закон о статусе волонтерских организаций
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Совфед одобрил закон, уравнивающий понятия «волонтер» и «доброволец»Совфед одобрил закон, уравнивающий понятия «волонтер» и «доброволец»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 31 января, Совфед одобрил закон, уравнивающий понятия «волонтер» и «доброволец». В документе законодатели прописали требования к волонтерским организациям, их статус и принципы работы, права и обязанности волонтеров. В законе указаны правила оказания помощи волонтерским организациям органами власти, их взаимодействия.

«Закон создаст условия для диалога, партнерства между властью и гражданскими активистами, у них начнут появляются совместные инициативы, мы научимся доверять друг другу», - сказал ранее председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Теперь каждый орган власти может реализовывать проекты совместно с добровольческими организациями и выделять для них средства. Документ разрешает заключать с волонтерами гражданско-правовые договоры, исключает правовую лакуну в привлечении волонтеров к работе в больницах, социальных и культурных учреждениях.

Госдума приняла закон 26 января, вступить в силу он должен 1 марта 2018 года, названного годом Добровольца.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
При посадке в аэропорту Волгограда в салоне самолета произошло возгорание
СМИ: Украина не пустила своих журналистов на ЧМ-2018 в России
В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком: Один человек погиб
ВСУ заявили о взятии села в буферной зоне в Донбассе
Минздрав подготовил законопроект о внеочередной аккредитации врачей
Глава«Нафтогаза»: Решение ФРГ оставляет Украине мало времени для противодействия «Северному потоку-2»
Трех россиянок выдвинули на Нобелевскую премию мира
Глава ЦИК: В избирательном бюллетене на выборах президента будет не более восьми кандидатов
Российский пассажирский самолет экстренно приземлился в США
В Пентагоне рассказали, как будет проходить война с Россией и Китаем
В мебельном магазине Австралии продали тумбочки с секретными правительственными госдокументами