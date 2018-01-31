Совет Федерации приравнял волонтеров к добровольцам

31 Янв. 2018 2018-01-31T15:06:13+03:00

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В среду, 31 января, Совфед одобрил закон, уравнивающий понятия «волонтер» и «доброволец». В документе законодатели прописали требования к волонтерским организациям, их статус и принципы работы, права и обязанности волонтеров. В законе указаны правила оказания помощи волонтерским организациям органами власти, их взаимодействия.

«Закон создаст условия для диалога, партнерства между властью и гражданскими активистами, у них начнут появляются совместные инициативы, мы научимся доверять друг другу», - сказал ранее председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Теперь каждый орган власти может реализовывать проекты совместно с добровольческими организациями и выделять для них средства. Документ разрешает заключать с волонтерами гражданско-правовые договоры, исключает правовую лакуну в привлечении волонтеров к работе в больницах, социальных и культурных учреждениях.

Госдума приняла закон 26 января, вступить в силу он должен 1 марта 2018 года, названного годом Добровольца.